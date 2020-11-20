القائم بأعمال نائب رئيس البنتاغون يصاب بكورونا بعد لقاء مع وزير دفاع ليتوانيا

أصيب أنتوني تاتا القائم بأعمال نائب وزير الدفاع الأمريكي، بكوفيد-19، بعد اللقاء في الأسبوع الماضي مع وزير دفاع ليتوانيا رايمونداس كاروبليس، الذي تم تشخيص إصابته بالمرض.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، إن وزارة الدفاع الليتوانية، أبلغت نظيرتها الأمريكية يوم الخميس، بأن نتائج اختبار الوزير كاروبليس، لفيروس كورونا كانت إيجابية.

وأضاف: "زار الوزير كاروبليس، مبنى البنتاغون في 13 نوفمبر 2020، حيث التقى بالعديد من المسؤولين هناك، ومن بينهم وزير الدفاع بالوكالة كريس ميللر. وفي ذلك اليوم، التقى أيضا بوزيري الجيش والقوات الجوية، وكذلك مع أنتوني تاتا نائب وزير الدفاع بالوكالة، والتقى الوزير (الليتواني) يوم الاثنين 16 نوفمبر بوزير البحرية".

ووفقا له، بعد هذه الاجتماعات، تم اختبار جميع المشاركين فيها حول الإصابة بفيروس كورونا. وفي يوم الخميس، بعد تلقي خبر مرض كاروبليس، خضع تاتا لاختبارين حول الإصابة بكوفيد وكانت نتائجها إيجابية.

وقال هوفمان: "خلال الـ 14 يوما القادمة، سيبقى تاتا في المنزل في عزلة ذاتية وفقا لتوصيات السلطات الطبية".

وشدد على أن السلطات، تواصل "مراقبة اتصالات مسؤولي وزارة الدفاع مع الوفد الليتواني أو تاتا، وأنه يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة وفقا لتوصيات السلطات الطبية".

المصدر: تاس