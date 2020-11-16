أرمينيا تعلن أن المئات من جنودها في عداد المفقودين بسبب المعارك في قره باغ

أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن عدة مئات من الجنود الأرمن فقدوا نتيجة المعارك، التي شهدها إقليم قره باغ خلال الأسابيع الأخيرة، مع الجيش الأذربيجاني.

وقال باشينيان خلال مؤتمر صحفي، عبر الإنترنت، اليوم الاثنين: "فُقد عدة مئات من الأشخاص. نأمل أن نجد بعضهم على قيد الحياة. بالأمس، تم العثور على رجل جريح كان قد تم إدراجه في السابق على أنه ميت".

وأضاف رئيس الوزراء الأرمني أن تبادل الأسرى سيبدأ بعد تبادل جثث القتلى، مشيرا إلى أنه من المناسب أن يكون يوم الحداد بعد الانتهاء من تبادل جثث الضحايا.

كما أكد على أنه من المهم حل المشكلات الاجتماعية للجنود.

تجدر الإشارة إلى قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، فلاديمير بوتين، وإلهام علييف، ونيكول باشينيان، وقعوا بيانا مشتركا، في العاشر من الشهر الجاري، بشأن الوقف الكامل للأعمال القتالية في منطقة قره باغ، التي بدأت نهاية سبتمبر الماضي.

وبحسب البيان، فإن عددا من المناطق ستخضع لسيطرة أذربيجان.

المصدر: نوفوستي