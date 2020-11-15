أردوغان يزور "مدينة الأشباح"

زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد منتجع فاروشا السياحي المعروف بلقب "مدينة الأشباح"، الواقع في الشطر الشمالي لشبه جزيرة قبرص، وسط معارضة قاطعة من قبل نيقوسيا.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها في فاروشا (ماراس بالغة التركية)، التابع لمدينة فاماغوستا: "لا يمكن القبول بالظلم الذي تعرضت له قبرص الشمالية. حان الوقت أن نقرر نحن مصيرنا بأنفسنا".

وأضاف أردوغان: "من الواضح من هم الأصحاب الحقيقيون لهذا المكان، وهو في انتظار عودتهم... عملية جديدة بدأت بهذه الخطوة التي اتخذناها اليوم في مدينة ماراس المغلقة".

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesinde açıklamalarda bulunuyor https://t.co/gwMRBidMZg — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 15, 2020

ووصل الرئيس التركي إلى شمال قبرص في وقت سابق من الأحد حيث أكد ضرورة "التفاوض على حل الدولتين" لتسوية قضية الجزيرة، مشيرا إلى وجود "شعبين منفصلين" فيها.

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ويمثل فاروشا أحد رموز انقسام قبرص، وبعد عقود من الإهمال، أعيد في أوائل أكتوبر 2020 فتح شاطئ في المنتجع الساحلي القبرصي اليوناني الواقع على مشارف مدينة فاماغوستا، علما أنه كان قبل 46 عاما وجهة للسياح الذين كانوا يقصدونها للاستمتاع بمياهها الصافية وأمسياتها الصاخبة.

وأعربت سلطات جمهورية قبرص سابقا عن رفضها القاطع لزيارة أردوغان إلى فاروشا، التي وصفتها بـ"الاستفزاز غير المسبوق".

ومنذ العام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسامها لشطرين، وهما جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد والتي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.

وتعثرت العملية السياسية بين شطري قبرص منذ انهيار المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في يوليو 2017.

المصدر: وكالات