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وزير بريطاني: عازمون على تأمين صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي

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وزير بريطاني: عازمون على تأمين صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي
AFP
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قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل غوف، إن "بريطانيا عازمة على تأمين صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، وتعمل جاهدة لسد الفجوات في المواقف التفاوضية".

وفي كلمة أمام البرلمان، شدد غوف على "أننا مصممون على تأمين صفقة، وهذا هو السبب في أن مفاوضنا، ديفيد فروست، يعمل بجد مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، لسد الفجوات المتبقية في المفاوضات".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت في وقت سابق أنه تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات حول العلاقات التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد خروج لندن من الاتحاد.

المصدر: "رويترز"

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