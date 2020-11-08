المفوضية الأوروبية تتحدث عن تقدم المحادثات التجارية مع بريطانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم السبت، أنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات حول العلاقات التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

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وأشارت إلى أنه لا يزال الجانبان يختلفان، بشأن الصيد البحري والمساعدات الحكومية للشركات.

وأكدت دير لاين عبر "تويتر"، أنها وافقت في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على استمرار التفاوض بين الجانبين.

ولفتت إلى أن الأطراف المفاوضة ستواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل، وذلك مع نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق والتصديق عليه، قبل الفترة الانتقالية لبريطانيا، التي تنتهي في نهاية هذا العام.

We took stock of the negotiations with UK Prime Minister @BorisJohnson today. Some progress has been made,but large differences remain especially on level playing field and fisheries.Our teams will continue working hard next week. We will remain in close contact in the next days. pic.twitter.com/UVyyzKeUyW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2020

المصدر: "رويترز"