المفوضية الأوروبية: بريطانيا أخفقت في الالتزام بمهلة نهائية للرد على شكوى حول بريكست

أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أن بريطانيا أخفقت في الالتزام بمهلة نهائية حدّدها الاتحاد الأوروبي للرد على شكوى رسمية بشأن خطتها لخرق اتفاق بريكست من خلال قانون أقرته لندن.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال فيري للصحافيين بعد ثلاثة أيام على انتهاء المهلة التي حددتها لندن للرد على بروكسل: "حتى الآن، لم نحصل على رد من المملكة المتحدة. وبالتالي نفكّر في الخطوات المقبلة وبينها إصدار رأي مبرر"، وهي المرحلة التالية في التحرك القانوني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ضد بريطانيا قبل شهر، وتسبق التوجه إلى القضاء الأوروبي.

ولطالما حاولت لندن وبروكسل قدر الإمكان فصل خلافهما بشأن مشروع قانون السوق الداخلية الذي يتضمن رجوعا جزئيا عن بريكست، عن المحادثات التجارية التي بلغت "مرحلة حرجة" قبل أيام قليلة، وفقا للمفوضية.

وقد بدأت المفوضية في 1 أكتوبر إجراء ضد المملكة المتحدة، بتهمة انتهاك الاتفاق سبب قانونها. وكان لدى لندن شهر للرد.

ويهدد مشروع القانون لندن المعني بعض الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة في الاتفاق الذي يؤطر خروجها من الاتحاد الأوروبي وقد حل رسمياً في 31 يناير الماضي، ولا سيما الأحكام الخاصة بتجنب عودة وضع حدود فعلية في جزيرة إيرلندا، كضمان يعتبر ضروريا للحفاظ على السلام فيها.

المصدر: أ ف ب