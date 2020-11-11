 
مباشر

الجمهوريون على مسافة مقعد واحد من الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي

أخبار العالم

الجمهوريون على مسافة مقعد واحد من الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي
AFP Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4uz

حصد الجمهوريون يوم الأربعاء مقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ الأمريكي بفوزهم في ولاية ألاسكا وأصبحوا بالتالي على مسافة مقعد واحد من نيل الأغلبية في المجلس.

وفاز السيناتور دان ساليفان المنتهية ولايته بسهولة بولاية جديدة عن ألاسكا بنيله 57% من الأصوات، وفق تقديرات شبكتي "سي إن إن" و"إن بي سي".

وبفوز ساليفان في الانتخابات يكون الحزب الجمهوري قد حصد نصف مقاعد مجلس الشيوخ.

إقرأ المزيد
الجمهوريون بصدد تبديد آمال الديمقراطيين بتحقيق أغلبية في مجلس الشيوخ
الجمهوريون بصدد تبديد آمال الديمقراطيين بتحقيق أغلبية في مجلس الشيوخ

وبحسب النتائج الحالية، حصل الديمقراطيون على 48 مقعدا في المجلس المؤلف من مئة سيناتور.

ولا يزال هناك مقعدان لم تحسم نتيجتهما بعد في ولاية جورجيا، سيتنافس عليهما 2 من الديمقراطيين والعدد نفسه من الجمهوريين في جولة الإعادة التي ستجري في 5 يناير المقبل، بعدما عجز أي منهم عن الفوز بنسبة 50% من الأصوات في الانتخابات.

وإذا نجح الديمقراطيون في الفوز بهذين المقعدين، ينقسم عندها مجلس الشيوخ إلى 50 سيناتورا جمهوريا و50 سيناتورا ديمقراطيا.

المصدر: فرانس برس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا