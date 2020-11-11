الجمهوريون على مسافة مقعد واحد من الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي

حصد الجمهوريون يوم الأربعاء مقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ الأمريكي بفوزهم في ولاية ألاسكا وأصبحوا بالتالي على مسافة مقعد واحد من نيل الأغلبية في المجلس.

وفاز السيناتور دان ساليفان المنتهية ولايته بسهولة بولاية جديدة عن ألاسكا بنيله 57% من الأصوات، وفق تقديرات شبكتي "سي إن إن" و"إن بي سي".

وبفوز ساليفان في الانتخابات يكون الحزب الجمهوري قد حصد نصف مقاعد مجلس الشيوخ.

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وبحسب النتائج الحالية، حصل الديمقراطيون على 48 مقعدا في المجلس المؤلف من مئة سيناتور.

ولا يزال هناك مقعدان لم تحسم نتيجتهما بعد في ولاية جورجيا، سيتنافس عليهما 2 من الديمقراطيين والعدد نفسه من الجمهوريين في جولة الإعادة التي ستجري في 5 يناير المقبل، بعدما عجز أي منهم عن الفوز بنسبة 50% من الأصوات في الانتخابات.

وإذا نجح الديمقراطيون في الفوز بهذين المقعدين، ينقسم عندها مجلس الشيوخ إلى 50 سيناتورا جمهوريا و50 سيناتورا ديمقراطيا.

المصدر: فرانس برس