كندا: فوز بايدن "نبأ سار" ونأمل في انتقال سلس للسلطة

اعتبر وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شامبين، أن النصر الانتخابي الذي حققه المرشح الديمقراطي جو بايدن "نبأ سار" لكندا، معربا عن أمله بانتقال السلطة بسلاسة في واشنطن.

وفي مقابلة مع شبكة "سي.تي.في" الكندية اليوم الأحد، أكد شامبين أن "هذا نبأ سار وسيكون بإمكاننا العمل بشكل طيب للغاية مع الإدارة التي سيشكلها" بايدن.

وأضاف: "البلدان يمكنهما التعاون لمكافحة كوفيد-19 وفي قضايا تغير المناخ".

وردا على سؤال عن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة، أضاف: "الشعب الأمريكي قال كلمته في ذلك. المؤكد أننا نأمل في انتقال هادئ للسلطة".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من أوائل زعماء العالم في تهنئة بايدن أمس السبت.

المصدر: "رويترز"