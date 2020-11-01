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قره باغ.. معارك عنيفة بمحيط شوشا وانفجارات قرب ستيباناكيرت

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قره باغ.. معارك عنيفة بمحيط شوشا وانفجارات قرب ستيباناكيرت
Reuters Hayk Baghdasaryan/Photolure
أنقاض مبان مدمرة في مدينة شوشا بإقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين الأذربيجاني والأرمني.
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يشهد محيط مدينة شوشا الاستراتيجية في ناغورني قره باغ معارك عنيفة بين القوات الأذربيجانية والأرمنية وسط أنباء عن انفجارات قوية قرب عاصمة الإقليم ستيباناكيرت (خانكيندي).

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قوات "جمهورية قره باغ" تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للجيش الأذربيجاني

وأفاد مراسلنا في المنطقة بأن شوشا تعرضت لقصف عنيف بينما تدور معارك شرسة وطاحنة في محيط المدينة.

وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية بدوي انفجارات قوية جنوب غرب محيط ستيباناكيرت، لكنها أشارت إلى أن الأوضاع داخل المدينة هادئة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع لجمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها أن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين للجيش الأذربيجاني.

المصدر: RT + وكالات

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