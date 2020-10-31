بعد يومين من نشره رسالة للفرنسيين.. "إنستغرام" يغلق صفحة خامنئي باللغة الفرنسية!

حجب تطبيق "إنستغرام" الحساب الرسمي لمرشد الثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، باللغة الفرنسية.

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وعقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة، التي اعتبرها العديد من المسؤولين دعما للكاريكاتير الممسيئ للنبي محمد، بعث خامنئي رسالة قصيرة إلى شباب فرنسا من خلال حسابه على "إنستغرام".

وجاء في الرسالة باللغة الفرنسية: "اسألوا رئيسكم لماذا يدعم الإساءة إلى رسول الله ويصف ذلك حرية تعبير؟ هل حرية التعبير تعني الشتائم والإساءات، وذلك بحق شخصيات جليلة ومقدسة؟ وألا يشكل هذا التصرف الأحمق إساءة إلى مشاعر الشعب الذي اختاره رئيسا له؟ والسؤال الآخر هو لماذا يتم تجريم التشكيك بالهولوكوست، وكل من يكتب حول ذلك سيدخل السجن؟ بينما توصف الإساءة إلى النبي حرية؟".

وبعد هذه الرسالة، حجب "إنستغرام" الحساب الرسمي لمرشد الثورة الإسلامية باللغة الفرنسية.

ونشرت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية، خلال الأيام القليلة الماضية، رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، دعمها الرئيس الفرنسي.

المصدر: إرنا