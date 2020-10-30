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طهران تتهم واشنطن بالقرصنة بعد إعلانها بيع نفط إيراني كان متجها لفنزويلا

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طهران تتهم واشنطن بالقرصنة بعد إعلانها بيع نفط إيراني كان متجها لفنزويلا
Reuters AWI/ata LIM
ناقلة نفط إيرانية
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اتهمت إيران الولايات المتحدة اليوم الجمعة بالتصرف مثل "قراصنة الكاريبي" بعد أن قالت واشنطن إنها باعت شحنات نفط خام إيراني استولت عليها في الطريق إلى فنزويلا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على "تويتر": "قراصنة الكاريبي يتباهون علنا بغنيمتهم... لا يوجد متحضر يفخر بالسرقة".

وأوضح مسؤولون إيرانيون أن شحنات النفط التي تم الاستيلاء عليها مملوكة لشركات شحن وليس لإيران. لكن وفقا لشكوى مصادرة كشفت عنها الولايات المتحدة كان النفط مملوكا لشركات تابعة للحرس الثوري الإيراني واتخذت شركات الشحن خطوات لإخفاء حقيقة ملكيته.

وقالت واشنطن أمس الخميس إنها باعت 1.1 مليون برميل من الخام الإيراني الذي سبق أن استولت عليه وهو في طريقه إلى فنزويلا، في أحدث تحرك من جانب إدارة ترامب للضغط على إيران قبل إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية بأقل من أسبوع.

كما أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن صادرت أيضا صواريخ إيرانية متجهة إلى اليمن.

المصدر: "رويترز"

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