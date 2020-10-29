الولايات المتحدة تقدم شكوى بشأن شحنات صواريخ إيرانية صادرتها البحرية الأمريكية

رفعت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس شكوى مدنية تتعلق بشحنات صواريخ إيرانية صادرتها البحرية الأمريكية من قوات الحرس الثوري الإيراني خلال عملية عبور.

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وقال جون ديمرز، النائب العام المساعد لشعبة الأمن القومي، إن الشكوى تتعلق بمخططات معقدة أعدها الحرس الثوري الإيراني لشحن الأسلحة إلى اليمن والوقود إلى فنزويلا بطرق سرية، مضيفا أن هذين البلدين يشكلان تهديدات كبيرة على أمن واستقرار منطقتهما.

وتأتي خطوة وزارة العدل تزامنا مع فرض سلطات البلاد عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.

المصدر: "رويترز"