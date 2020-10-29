الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس بأن سلطات البلاد فرضت عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.

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وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن بعض الكيانات المعاقبة تقع في الصين.

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على إيران في الأسبوع الماضي، طالت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي وعدة كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتدخل في الانتخابات.

واتهمت الاستخبارات الأمريكية في وقت سابق إيران بالتدخل في الانتخابات الأمريكية القادمة بهدف زعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة والحيلولة دون إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للبلاد.

المصدر: رويترز