 
مباشر

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي ملك الأردن قبل زيارته إسرائيل

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي ملك الأردن قبل زيارته إسرائيل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1ls

استقبل ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الخميس، وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قبل زيارة الأخير المقررة اليوم إلى إسرائيل، وناقش معه العلاقات بين البلدين.

إقرأ المزيد
نتنياهو يتوعد لبنان و
نتنياهو يتوعد لبنان و"حزب الله" بـ"قبضة حديدية"

وبحث الملك عبد الله، بحضور ولي عهده، الحسين بن عبد الله، ووزير خارجية الأردن، مع إسبر، "علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والجهود الإقليمية والدولية المستمرة في الحرب على الإرهاب".

ومن المقرر أن يصل إسبر اليوم إلى إسرائيل، حيث "سيبحث مع كبار المسؤولين هناك مسألة ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي"، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.


المصدر: عمون + مكان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا