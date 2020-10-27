البحرية التركية تنقذ 46 من طالبي اللجوء غربي البلاد

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أنقذت فرق خفر السواحل التركية، 46 شخصا من طالبي اللجوء قبالة سواحل ولايتي موغلا ومرسين غربي البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن "فرق خفر السواحل أنقذت 24 طالب لجوء، تقطعت بهم السبل قبالة قضاء بودروم بولاية موغلا".

وأضافت: "تم إنقاذ 22 آخرين قبالة سواحل قضاء أنامور بولاية مرسين".

ونقلت الطواقم اللاجئين، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وسلموا لمديرية الهجرة في الولاية.

المصدر: "الأناضول"