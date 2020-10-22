خفر السواحل التركي ينقذ 232 من طالبي اللجوء

أنقذ خفر السواحل التركي 232 طالب لجوء في مياه مناطق متفرقة من ولاية موغلا جنوب غربي البلاد، بعد أن أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه التركية.

وتوجهت طواقم خفر السواحل إثر تلقيها بلاغا بوجود 121 طالب لجوء على متن قارب قبالة سواحل قضاء مرمريس، و35 آخرين قبالة سواحل قضاء بودروم، و76 طالب لجوء بقارب قبالة سواحل قضاء داتشا.

ونقلت الطواقم اللاجئين وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، سلموا لمديرية الهجرة في الولاية.

المصدر: "الأناضول"