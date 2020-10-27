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الصين تمهل ستة منافذ إعلامية أمريكية أسبوعا للإقرار بعملياتها

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الصين تمهل ستة منافذ إعلامية أمريكية أسبوعا للإقرار بعملياتها
Reuters
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دعت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين ست وسائل إعلام أمريكية لتقديم تقارير عن عملياتها في البلاد في غضون سبعة أيام.

وشركات الإعلام الأمريكية المعنية هي هيئة الإذاعة الأمريكية (ABC)، ولوس أنجلوس تايمز، ونيوزويك، وFeature Story News، ومكتب الشؤون الوطنية، وراديو مينيسوتا العام، وفقا لبيان وزارة الخارجية.

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وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في مؤتمر صحافي الأسبوعي الماضي أن "وزارة الخارجية تصنف العمليات الأمريكية لست شركات إعلامية مقرها الصين على أنها بعثات أجنبية".

المصدر: "رويترز"

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