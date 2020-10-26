الصين تقرر فرض عقوبات على شركات أمريكية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الاثنين، إن بلاده ستفرض عقوبات على كيانات أمريكية بسبب مشاركتها في بيع أسلحة أمريكية إلى تايوان.

إقرأ المزيد

ووفقا للمتحدث فإن العقوبات ستفرض على شركات "لوكهيد مارتن" و"بوينغ للدفاع" و"رايثيون".

والأسبوع الماضي، قالت الخارجية الصينية، إن موافقة الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة محتملة بقيمة 1.8 مليار دولار لتايوان سيكون لها أثر كبير على العلاقات الصينية الأمريكية.

المصدر: "رويترز"