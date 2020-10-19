الموفد الأميركي الخاص إلى أفغانستان يندد بمستويات العنف العالية

ندد الموفد الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، بـ"المستويات العالية والمقلقة" من العنف في أفغانستان، بعد هجوم استهدف مقرا للشرطة وأسفر عن 16 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى.

وكتب خليل زاد، عبر صفحته في موقع "تويتر" أن "استمرار المستويات العالية من أعمال العنف يمكن أن يهدد عملية السلام والاتفاقية والتفاهم الجوهري بأن ليس هناك حل عسكري"، مشيرا الى أن "العنف اليوم لا يزال بوتيرة عالية مقلقة رغم التأكيد مؤخرا على ضرورة خفضه بشكل كبير".

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وقال خليل زاد إن "الاعتقاد بأن العنف يجب أن يتصاعد للفوز بتنازلات على طاولة المفاوضات ينطوي على مخاطر كبيرة. مثل هذا الأسلوب يمكن أن يقوض عملية السلام ويكرر الحسابات الخاطئة للقادة الافغان".

وكانت سيارة مفخخة انفجرت الأحد قرب مقر للشرطة في ولاية غور، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 154 بجروح، وفق ما أفاد مدير مستشفى محلي هو محمد عمر لالزاد، مبينا أن من بين الجرحى خمسة أطفال وتسع نساء و26 عنصرا من قوات الأمن. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولين أفغانا حملوا المسؤولية لطالبان.

المصدر: "AFP"