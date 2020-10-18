12 قتيلا وأكثر من 100 جريح جراء انفجار قرب مقر للشرطة وسط أفغانستان
Reuters Omar Sobhani
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أكدت السلطات الأفغانية أن 12 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 100 جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مقر للشرطة في مركز ولاية غور، مدينة فيروزكوه.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن الحادث وقع في الساعة الـ11 تقريبا من صباح اليوم، إذ انفجرت سيارة ملغمة من نوع "تويوتا كورولا" على مقربة من مقر الشرطة والمكاتب الحكومية لشؤون النساء والشهداء وذوي الإعاقة.
وأشار قائد شرطة الولاية، وحيد الله نظامي، أن الأضرار التي لحقت بعناصر الأمن كانت خفيفة.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.
المصدر: طلوع نيوز