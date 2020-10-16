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كوريا الجنوبية.. مناورات ضخمة بعد أيام من كشف كوريا الشمالية عن صواريخ استراتيجية

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كوريا الجنوبية.. مناورات ضخمة بعد أيام من كشف كوريا الشمالية عن صواريخ استراتيجية
Reuters
جنود كوريون جنوبيون
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 أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية الجمعة أنها ستبدأ المناورات العسكرية السنوية الأسبوع المقبل، بعد أيام من كشف كوريا الشمالية عن صواريخ استراتيجية جديدة.

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ومن المقرر أن تستمر مناورات "هوكوك" من الاثنين المقبل وحتى 30 أكتوبر في جميع أنحاء البلاد، وستشمل القوات البرية والجوية والبحرية ومشاة البحرية، وتدريبات مختلفة مثل الإنزال العسكري المشترك للدفاع عن الجزر الواقعة في شمال غرب البلاد في البحر الغربي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان لها: "تعتبر مناورات "هوكوك" تدريبات سنوية بطبيعتها، وسنركز فيها على استعدادنا العسكري وتحسين قدرات العمليات المشتركة".

يأتي ذلك، فيما كشفت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات وصاروخ باليستي جديد يطلق من الغواصات، خلال عرض عسكري ضخم.

وتعمل كوريا الشمالية أيضا على تحديث نظام أسلحتها التقليدية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي يمكن أن تستهدف كوريا الجنوبية، وفق ما قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

المصدر: يونهاب

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