الكشف عن تفاصيل الصاروخ البالستي الكوري الشمالي الجديد

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأنه يُعتقد أن الصاروخ الباليستي الجديد الذي يطلق من الغواصات (SLBM) والذي كشفت عنه كوريا الشمالية الأسبوع الماضي يحمل اسم "بوكوكسونغ-4ㅅ".

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وكشفت كوريا الشمالية يوم السبت الماضي، النقاب عن صاروخ باليستي جديد يطلق من الغواصات وصاروخ باليستي عابر للقارات وأسلحة تقليدية أخرى متطورة خلال عرض عسكري ضخم أقيم في بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس حزب العمال الحاكم.

وقال رئيس أركان القوات البحرية بو سوك-جونغ إن الاسم المدرج على الصاروخ يتضمن "ㅅ" وهو حرف من الحروف الأبجدية الكورية، بدلا من الحرف الإنجليزي "A"، للإشارة إلى أن الصاروخ مصمم ليتم إطلاقه من الماء.

وفي اللغة الكورية، تبدأ الكلمة التي تعني "للاستخدام في الماء" بحرف "ㅅ".

يونهاب

وتمتلك كوريا الشمالية ثلاثة أنواع من صواريخ "بوكوكسونغ"، وهي بوكوكسونغ-1 و2 و3. وبوكوكسونغ-2 هو صاروخ أرضي وليس صاروخا باليستيا يطلق من الغواصات.

ويُعتقد أن بوكوكسونغ-3 الذي يعد نسخة مطورة من بوكوكسونغ-1 يصل مداه إلى 2,000 كيلومتر أو أكثر.

المصدر: يونهاب