إيران.. احتجاجات مناهضة للإذاعة والتلفزيون بعد وفاة موسيقار شهير (فيديو)
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تجمع المئات من الإيرانيين اليوم الخميس أمام مستشفى جم في طهران، حيث توفي الموسيقار الكبير محمد رضا شجريان.
وردد المتجمعون هتافات مناهضة لهيئة الإذاعة والتلفزيون قائلين إنها "عار على الإيرانيين"، بعد أن منعت بث أعمال شجريان منذ 10 سنوات على خلفية مواقفه السياسية التي أيد فيها مظاهرات عام 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق أحمدي نجاد.
وتحول شجريان إلى أسطورة في بلاده لغنائه وتلحينه لأشهر القصائد الكلاسيكية للخيام وجلال الدين الرومي وحافظ وسعدي.
المصدر: RT