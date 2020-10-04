ترامب في فيديو جديد: نتلقى تقارير ممتازة من الأطباء وتعلمت كثيرا حول "COVID-19"

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تلقى تقارير ممتازة من الأطباء بشأن حالته الصحية، مشيرا إلى أنه تعلم كثيرا حول عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بعد إصابته بهذا المرض.

وقال ترامب، في مقطع فيديو جديد نشره مساء الأحد عبر موقع "تويتر" وهو يتحدث من مركز "وولتر ريد" الطبي العسكري الذي يتلقى فيه العلاج: "نتلقى تقارير ممتازة من الأطباء في هذا المستشفى الرائع. إن العمل الذي يقومون به هنا بارز تماما وأود أن أشكرهم جميعا، الممرضات والأطباء، الكل هنا".

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وأضاف ترامب في المقطع الذي بدا فيه في حالة أكثر نشاطا مقارنة مع ما كان عليه أمس، أنه ينوي أن يقوم "بزيارة مفاجئة قليلا" لداعميه الذين احتشدوا أمام المركز الطبي.

وتابع: "هذه كانت رحلة مثيرة جدا، تعلمت كثيرا حول COVID-19، هذه كانت مدرسة حقيقية... وأنا فهمت ذلك وأدركته، هذا شيء مثير جدا للاهتمام وأنا سأبلغكم به".

وأعلن ترامب، الجمعة الماضي، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

وأفادت مصادر عدة بأن ترامب يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة بينما أكد الرئيس نفسه أن حالته لم تكن جيدة جدا عندما وصوله إلى مركز "وولتر ريد" للعلاج، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

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وفي أحدث تقرير حول حالة الرئيس الصحية، قال فريقه الطبي، في وقت سابق من الأحد، إنه يواصل التحسن، مضيفا أنه عانى مرتين من انخفاض الأكسجين في الدم خلال مرضه الحالي.

المصدر: RT