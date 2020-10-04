مؤتمر صحفي للفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عقد الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا يوم الأحد، كشف خلاله عن الوضع الصحي للرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال فريق ترامب الطبي إن الرئيس الأمريكي يواصل التحسن.

وأضاف أن ترامب عانى مرتين من انخفاض الأكسجين في الدم خلال مرضه.

وصرح الفريق الطبي بأن الرئيس ترامب تعرض لارتفاع كبير في درجة الحرارة صباح الجمعة بالإضافة إلى تراجع في مستوى الأكسجين.

وأفاد خلال المؤتمر الصحفي بأن الرئيس تلقى السبت جرعة ثانية من عقار "ريمديسفير" ولم يعان من أعراض جانبية.

كما أكد الفريق الطبي أن وضع الرئيس جيد وبات قادرا على المشي، مشيرا إلى أنه إذا واصل التحسن سنسمح له بالمغادرة.

وأوضح أن الرئيس قد يخرج من المستشفى إلى البيت الأبيض بحلول يوم الاثنين.

المصدر: RT