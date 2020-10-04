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الرئيس ترامب يحيي مؤيديه من سيارته خارج مستشفى "والتر ريد" العسكري (فيديو)

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الرئيس ترامب يحيي مؤيديه من سيارته خارج مستشفى
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نشر صحفيون ومدونون في الولايات المتحدة، مساء يوم الأحد، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يحيي مؤيديه من سيارته خارج مستشفى "والتر ريد" العسكري.

وتجمع أنصار دونالد ترامب حاملين اللافتات والزهور خارج مستشفى "والتر ريد" العسكري بالقرب من مدينة واشنطن، حيث يعالج الرئيس من فيروس كورونا، كما خرجوا تضامنا معه أيضا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأعرب مؤيدو ترامب خارج "والتر ريد" عن أخلص أمنياتهم بالشفاء العاجل للرئيس.

وأعلن عن إصابة ترامب بفيروس كورونا في وقت مبكر من يوم الجمعة، ونقل مساء إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال فريق ترامب الطبي يوم الأحد، إن حالة الرئيس الصحية جيدة.

المصدر: RT + "تويتر"

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