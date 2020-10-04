ألمانيا ترفع الستار عن تمثال للزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في الذكرى 30 لتوحيدها

رفعت ألمانيا الستار عن نصب تذكاري للزعيم السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، أمس السبت، الذي يصادف الذكرى السنوية الـ 30 لتوحيد ألمانيا (عام 1990).

وتم افتتاح النصب التذكاري لغورباتشوف أمس السبت في مدينة ديساو-روسلاو التابعة لولاية ساكسونيا في وسط ألمانيا.

ووفقا لسلطات هذه المدينة، يعد هذا أول نصب تذكاري من هذا النوع في ألمانيا لأول (وآخر) رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية (غورباتشوف) الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وقال عمدة ديساو - روسلاو، إن النصب التذكاري هو "تخليد لذكرى السياسي الذي خلق ظروف "البيريسترويكا"، التي مهدت الطريق بعد ذلك لثورة سلمية (في جمهورية ألمانيا الديمقراطية) عام 1989 ووحدة ألمانيا في عام 1990".

ويجسد التمثال غورباتشوف وهو يسير، وقد عمل على نحته النحات الألماني بيرند غوبل.

ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف سياسي ورجل دولة روسي، كان آخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي (1985-1991)، والرئيس الأول والوحيد لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية (1990-1991)، الذي حاز جائزة نوبل للسلام سنة 1990.

المصدر: تاس