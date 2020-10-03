شتاينماير يشيد بـ"شجاعة غورباتشوف" في عيد الوحدة الألمانية

أشاد الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بدور الزعيم الأخير للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، في استعادة ألمانيا لوحدتها.

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وفي كلمة ألقاها شتاينماير في مدينة بوتسدام أثناء مراسم إحياء "عيد الوحدة الألمانية"، قال رئيس الدولة: "يجب أن نوضح مرة بعد أخرى إنه لم يكن لإعادة الوحدة أن تتحقق لولا اتفاقيتي السلام مع بولندا والاتحاد السوفيتي السابق، والاعتراف بخط أودر - نايسه حدودا دولية (لشرق ألمانيا)، ولولا مسار هلسنكي والناتو والاتحاد الأوروبي، ولولا شجاعة ميخائيل غورباتشوف الذي سيحتفل قريبا بعيد ميلاده التسعين، فنحن لا ننسى ذلك ونقول: شكرا جزيلا".

وفي منتصف ليل 3 أكتوبر 1990، اختفت جمهورية ألمانيا الديمقراطية من الوجود، وفقا لقانون وحدة ألمانيا الصادر في 31 أغسطس 1990، ليمتد سريان دستور ألمانيا الاتحادية إلى أراضي ألمانيا الشرقية السابقة.

المصدر: نوفوستي