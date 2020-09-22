بريطانيا تعلن عن فرض إجراءات تقييدية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن فرض إجراءات تقييدية جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني من أنه قد يكون هناك المزيد من الإجراءات، إذا فشلت الخطوات، التي تم اتخاذها اليوم في خفض أعداد المصابين.

وقال في كلمة أمام البرلمان: "يجب أن أؤكد أنه إذا فشلت جميع إجراءاتنا في خفض عدد الإصابات، فإننا نحتفظ بحق فرض قيود أكثر".

وسجلت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات، وتعتبر أكثر الدول الأوروبية تضررا من تفشي الوباء حيث سجلت حتى الآن أكثر من 400 ألف إصابة، ونحو 42 ألف وفاة.

المصدر: رويترز