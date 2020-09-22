صحيفة: جونسون سيحث البريطانيين على العمل من المنزل قدر الإمكان

أفادت صحيفة "تيلغراف" البريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحث رعايا المملكة يوم الثلاثاء على العمل من المنزل قدر الإمكان لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن جونسون كان قد حذر أعضاء البرلمان من أن الأمر سيتطلب إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق إن لم تتخذ أي إجراءات الآن.

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ومن المتوقع أن يوجه بوريس جونسون الثلاثاء خطابا إلى البرلمان والأمة، حيث سيعلن عن إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بسبب عودة ارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن وتائر انتشار الفيروس في بريطانيا عادت إلى المستوى الذي كانت عليه في مطلع مايو الماضي. وقد سجلت المملكة المتحدة أكثر من 4.3 ألف إصابة يوم الاثنين بعد نحو 3.9 ألف إصابة يوم الأحد.

المصدر: رويترز