الأمن التركي يعتقل مغربيا في اسطنبول يهرب مهاجرين بوثائق مزورة

اعتقلت الشرطة التركية مغربيا قام بتزوير وثائق لثلاثة أجانب، قبل مغادرته البلاد في مطار "صبيحة غوكتشان".

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وتمكنت فرق مديرية شرطة مطار إسطنبول، من كشف راكب أجنبي يستخدم جواز سفر مغربي، بعد تغيير المعلومات الواردة في الصفحة الأولى، ولدى تفتشيه الثلاثاء الماضي، عثرت أيضا على بطاقة إقامة ألمانية مزورة، في حوزته.

وتتبعت الفرق تسجيلات الكاميرا، وكشفت أن المشتبه به كان على اتصال برجل وامرأة، تمكنت من القبض عليهما أيضا، وعثرت بحوزتهما على هوية بلجيكية وبطاقة إقامة فرنسية مزورتين.

وخلال التحقيق مع المشتبهين الثلاثة، علمت الفرق أنهم حصلوا على الوثائق المزورة من المغربي فؤاد الموسوي، وأن الأخير يستعد للسفر إلى قطر، ومنها إلى البرازيل عبر مطار صبيحة غوكتشان، في الشطر الأسيوي من اسطنبول.

وقبضت الفرق على الموسوي، في المطار وأحالته إلى المحكمة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيق بتهمة "تهريب مهاجرين".

المصدر: الأناضول