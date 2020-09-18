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أردوغان: سنتلقى مؤشرات إيجابية بعد رأس السنة حول جهود تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

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أردوغان: سنتلقى مؤشرات إيجابية بعد رأس السنة حول جهود تطوير لقاح ضد فيروس كورونا
Reuters
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستتلقى مؤشرات إيجابية بعد رأس السنة حول جهود تطوير لقاح تركي ضد فيروس كورونا المستجد.

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وأكد أردوغان في تصريحات صحفية، عقب صلاة الجمعة:" نحن مضطرون لتشديد التدابير ضد فيروس كورونا مجددا في البلاد"، وذلك بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس.

وأوضحت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة التركية، إجراء 109 آلاف و985 اختبارا جديدا في البلاد للكشف عن الفيروس.

وأفادت بتشخيص 1648 شخصا بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 298 ألفا و39.

وأشارت إلى تسجيل 66 وفاة جديدة، لتبلغ الحصيلة 7 آلاف و حالة وفاة315.

من جانبه شدد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة، على ضرورة التزام جميع المواطنين بالتدابير الوقائية.

المصدر: الأناضول

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