إسرائيل.. أكثر من 3 آلاف إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 3189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة جراء الفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة التي نشرتها مساء الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في إسرائيل منذ بدء انتشار الوباء بلغ 164 ألفا و402 حالة، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى 1147 شخصا.

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ويبلغ عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في الوقت الحالي 42528 حالة، منها 534 حرجة، وعدد المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي 138 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد قررت إعادة فرض الإغلاق التام في البلاد هذا الأسبوع بسبب الارتفاع في عدد الإصابات.

وتشمل إجراءات الإغلاق قيودا على تنقلات المواطنين وعمل مختلف المنشآت، مع إغلاق العديد من الأعمال والأماكن العامة.

وقررت الحكومة يوم الثلاثاء أيضا إغلاق المدارس اعتبارا من يوم الخميس القادم.

المصدر: يديعوت أحرونوت