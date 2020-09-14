نتنياهو أغلق تل أبيب ووصل إلى واشنطن

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فور وصوله إلى واشنطن، الاثنين، مشاورات هاتفية حول الاستعدادات لفرض الإغلاق في إسرائيل، بسبب التفشي المتزايد لوباء كورونا.

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وتحدث نتنياهو مع كل من وزير الصحة يولي إدلشتاين، ونائب وزير الصحة يؤاف كيش، ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، ومدير "ماغين إسرائيل" البروفيسور روني غامزو ومسؤولين كبار آخرين.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت صباح اليوم، تسجيل 3182 إصاية جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن 519 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات توصف حالتهم بالخطيرة، فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي في إسرائيل منذ تفشي الفيروس حتى الآن 1119.

وفي هذا السياق، أوضح مركز المعلومات والبحث لمكافحة كورونا الإسرائيلي في تقرير، أن نسبة الفحوصات الإيجابية أمس بلغت (9.4%) وهي الأعلى عالميا، مضيفا أن وتيرة انتشار الفيروس هي الأسرع منذ أكثر من شهرين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، صادقت أمس على فرض إغلاق شامل في جميع أنحاء إسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.

هذا ومن المقرر أن يشارك نتنياهو غدا في مراسم توقيع اتفاق سلام مع الإمارات العربية المتحدة واتفاق تطبيع العلاقات مع البحرين.

المصدر:RT