إسرائيل تعلن الإغلاق الشامل 3 أسابيع للحد من كورونا

وافقت الحكومة الإسرائيلية على فرض إغلاق شامل لمدة 3 أسابيع اعتبارا من الساعة الثانية من ظهر الجمعة المقبل، ضمن خطة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وسيدخل الإغلاق حيز التنفيذ عشية رأس السنة اليهودية التي ستبدأ الجمعة 18 سبتمبر ويستمر حتى نهاية عطلة عيد العرش من 2 إلى 9 أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اجتماع للحكومة: "هناك احتمال أن يستمر الحجر الصحي لأكثر من ثلاثة أسابيع".

وأشار إلى إغلاق المؤسسات التعليمية والانتقال للتعليم عن بعد، وتقليص عمل القطاع العام، واستمرار عمل القطاع الخاص مع الامتناع عن استقبال الجمهور باستثناء الخدمات الحيوية، وخطة مفصلة ستصدر لاحقا لدور العبادة.

المصدر: وكالات