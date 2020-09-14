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إيرلندا.. المحكمة تجمد التحقيق في تدفق معلومات عبر فيسبوك بين بروكسل وواشنطن

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إيرلندا.. المحكمة تجمد التحقيق في تدفق معلومات عبر فيسبوك بين بروكسل وواشنطن
Reuters
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جمدت المحكمة العليا في إيرلندا تحقيقا أجرته الجهة المنظمة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي على فيسبوك، في شرعية تدفق البيانات عبر الأطلسي لعملاق التواصل الاجتماعي الأمريكي.

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وقال متحدث باسم المحكمة إن "فيسبوك عقد جلسة استماع من طرف واحد ومنح الإذن لأخذ المراجعة القضائية".

وأضاف: "تم تعليق أمر المادة 11"، في إشارة إلى الأمر الذي هدد بمنع تدفق البيانات.

وكان فيسبوك أطلق الأسبوع الماضي إجراء قانونيا ضد لجنة حماية البيانات في إيرلندا في محاولة لوقف أمر مقترح قد يمنع الشركة من نقل البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

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