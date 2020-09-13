استدعاء رئيس "فيسبوك" في الهند بسبب أعمال شغب وقعت في فبراير

استدعت السلطات في مدينة دلهي الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" في الهند لسماع رده حول عدم تطبيق الشركة لقواعد وسياسات خطاب الكراهية التي ساهمت في أعمال شغب هزت المدينة في فبراير.

وتنظر لجنة من النواب المحليين في دلهي، والتي وجهت استدعاء للرئيس التنفيذي للشركة في أعمال الشغب الطائفية، التي هزت المدينة وأدت لسقوط ما لا يقل عن 50 قتيلا في شهر فبراير الماضي.

وقالت اللجنة في بيان، أمس السبت، إنها طلبت من رئيس "فيسبوك" بالهند، أجيت موهان، المثول أمامها يوم 15 سبتمبر الجاري.

ولم يرد "فيسبوك" الهند على طلب للتعليق.

ويجري التركيز على أكبر شبكات التواصل الاجتماعي بالعالم في الهند، بعد أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في أغسطس الماضي، إن أحد موظفي "فيسبوك" اعترض على تطبيق قواعد خطاب الكراهية على سياسي من الحزب الحاكم لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وقالت "فيسبوك" في الهند بعد ذلك إن منصتها الحيادية حظرت عضو حزب "بهاراتينا جاناتا" المعني لخرقه سياساتها، ولكن كلا من السياسيين والموظفين شككوا في أساليبها بشأن المحتوى.

المصدر: رويترز