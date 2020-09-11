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البرازيل.. حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ130 ألفا

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البرازيل.. حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ130 ألفا
AFP Michael DANTAS
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 43718 إصابة جديدة بفيروس كورونا و874 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة يوم الجمعة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا بلغ 4 ملايين و282 ألفا و164 حالة، وحصيلة الضحايا 130 ألفا و396 شخصا.

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وسجلت البرازيل ثالث أكبر حصيلة للإصابات بفيروس كورونا عالميا بعد الهند والولايات المتحدة.

وكانت البرازيل في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا منذ أشهر، قبل أن تقدمت عليها الهند مؤخرا.

ولا تزال البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

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