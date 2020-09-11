كورونا يصيب أكثر من 8 ملايين شخص في أمريكا اللاتينية والكاريبي

تخطى عدد الإصابات بكوفيد-19 في أمريكا اللاتينية والكاريبي الخميس عتبة 8 ملايين، بعد أيام على تسجيل المنطقة أكثر من 300 ألف وفاة بالوباء، وفق إحصاء "فرانس برس" بناء على أرقام رسمية.

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وسجلت في هذه المنطقة التي تعد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في العالم 8,035,484 إصابة حتى الساعة 22,00 ت غ الخميس، من بين 28,02 مليون إصابة أعلنت في كافة أنحاء العالم.

وسجلت ثاني أعلى حصيلة إصابات في المنطقة التي تضم الولايات المتحدة وكندا وبلغت 6,504,734. لكن أوروبا تعد الثانية بعد أمريكا اللاتينية لجهة عدد الوفيات حيث سجلت 220,085 وفاة بالمرض.

وفي أمريكا اللاتينية، تعد البرازيل الأكثر تضررا حيث أصيب 4,23 مليون شخص بالوباء توفي 129,522 منهم. تليها البيرو من حيث عدد الإصابات (702,776) بينها 30236 وفاة. لكن المكسيك هي الثانية لجهة عدد الوفيات على صعيد المنطقة إذ سجلت 69095 وفاة من بين 647,507 إصابات.

المصدر: "أ ف ب"