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متحدثة: مستشار ترامب للأمن القومي لم يوجه بالتلاعب بمعلومات استخباراتية

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متحدثة: مستشار ترامب للأمن القومي لم يوجه بالتلاعب بمعلومات استخباراتية
AFP Brendan Smialowski
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين
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صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ماثيوز بأن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين لم يملي أبدا على الاستخبارات الأجندة التي يجب التركيز عليها.

وقالت المتحدثة إن اتهام أوبراين بأنه كان يسعى للرقابة على جمع المعلومات الاستخباراتية "كاذب ويعتبر تشهيرا" به.

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وجاء ذلك ردا على اتهامات مسؤول سابق في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لأوبراين بأنه أمر بتعليق تقديم التقييمات بشأن خطر "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

وحسب المسؤول السابق، فإن هذا التلاعب كان يهدف لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: رويترز

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