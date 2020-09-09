مسؤول أمريكي سابق يتهم إدارة ترامب بالتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية

اتهم برايان مورفي، وكيل وزارة الأمن الداخلي الأمريكي السابق بالإنابة، مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتلاعب بمعلومات استخباراتية وتسييسها وممارسة الرقابة عليها.

وزعم مورفي في شكوى نشرت اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض ومسؤولي وزارة الأمن الوطني طلبوا منه في مناسبات مختلفة التلاعب بالمعلومات الاستخباراتية لدعم مزاعم إدارة ترامب بأن الإرهابيين يشكلون تهديدا على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وأضاف أن التلاعبات شملت أيضا مزاعم بأن دول أمريكا الوسطى كانت خطرة وعنيفة، وأن حركة "أنتيفا" اليسارية أو "الفوضويون" كانوا إرهابيين محليين.

المصدر: وكالات