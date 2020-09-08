على متن طائرة إماراتية خاصة.. وفد إسرائيلي يضم رجال أعمال يصل إلى الإمارات (فيديو)

توجه صباح يوم الثلاثاء، 14 من رجال الأعمال الإسرائيليين على متن طائرة إماراتية خاصة، إلى أبو ظبي ودبي في زيارة تستغرق يومين.

وتعتبر هذه الرحلة أول رحلة معلنة لرجال أعمال عرب ويهود، الهدف منها الاجتماع مع كبار رجال الأعمال في أبو ظبي ودبي لبحث سبل التعاون والتبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين.

إقرأ المزيد

ويضم الوفد رجل الأعمال أحمد ذباح رئيس مجلس دير الأسد المحلي.

هذا، ويترأس الوفد دوف كتلر مدير عام بنك "هبو عليم"، حيث سيكون هذا الوفد الإسرائيلي الأول من مصرفيين ورجال أعمال الذين يقومون بزيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة في أعقاب اتفاقية السلام التي أبرمت بين الحكومتين.

وسيزور أعضاء الوفد دبي وأبو ظبي ويلتقون هناك برؤساء الجهاز البنكي والمالي وكبار الشخصيات الاقتصادية.

كما سيلتقي الوفد الإسرائيلي مع مسؤولين حكوميين إلى جانب رؤساء الجهاز البنكي وسيجري مباحثات مع الغرفة التجارية وقطاع الأعمال في الإمارات.

وصرح دوف كتلر مدير عام البنك: "بنك هبو عليم يولي أهمية كبيرة لإقامة علاقات اقتصادية وثيقة مع البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.. تم اتخاذ قرار زيارة الإمارات على رأس وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين على خلفية الإمكانيات التجارية الواسعة ورغبة كلا الطرفين في إقامة علاقات اقتصادية فورية".

وأفاد بأن التطورات الأخيرة تشكل فرصة فريدة لإقامة علاقات اقتصادية وتعاون بين الدول وأنظمتها المالية، ما يحقق نموا اقتصاديا للجانبين.

من جهته، نشر الصحفي الإسرائيلي شمعون أران مقطع فيديو وثق وصول أول بعثة من رجال أعمال ومصرفيين إلى الإمارات.

⁦🇮🇱⁩⁦🇦🇪⁩



צפו 🎥-

המשלחת הישראלית הראשונה של הבנקאים ואנשי-העסקים הבכירים, בראשות מנכ"ל בנק הפועלים @PoaliMarkeTweet דב קוטלר,



הגיעה לדובאי והחלה בביקור העבודה באיחוד האמירויות.

⁦🇦🇪⁩⁦🇮🇱⁩ pic.twitter.com/jLJgcGvK0u — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 8, 2020

المصدر: وكالات