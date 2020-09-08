روما تصف الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بأنه تطور هام

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن إعلان تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل يمثل تطورا هاما لتوازن الشرق الأوسط.

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وذكر دي مايو خلال مقابلة صحفية، أن بلاده حافظت دائما على موقف متوازن وحواري مع العالم العربي ومع إسرائيل، ما سمح لروما باكتساب المصداقية، وما سيسمح بدوره اليوم بدعم إعادة إطلاق العلاقات الإيجابية بين الدول.

وأعرب دي مايو عن أمله في أن يأخذ تعليق ضم إسرائيل أراض فلسطينية بموجب الاتفاق، طابعا دائما، مشيرا إلى تفضيل استئناف المفاوضات بين الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) على أساس حل الدولتين، الذي وصفه بأنه "عادل ومستدام، ويمكن أن يشكل حقا نقطة تحول لاستقرار منطقة الشرق الأوسط".

المصدر: نوفا