مجلس أوروبا يجدد تحذيره لليونان حول جمعيات الأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية

جدد المجلس الأوروبي تحذيره لليونان بشأن تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بالأقلية التركية في تراقيا الغربية، ومطالبته تصحيح "قرارات خاطئة" صدرت عن محاكم أثينا.

وذكر بيان صادر عن المجلس أن اجتماعاته خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري، خلصت إلى أن اليونان لم تطبق قرارات المحكمة الأوروبية في القضايا المتعلقة بجمعيات الأقلية التركية بتراقيا الغربية، وهي قضايا خسرتها اليونان.

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وأشار البيان إلى أن المحاكم المحلية باليونان رفضت مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لها بإعادة النظر بالقضايا المذكورة لأسباب إجرائية.

وأضاف البيان: "تجاهل المحاكم اليونانية لقرارات المحكمة الأوروبية رغم مرور 12 عاما عليها، يبعث على القلق العميق".

وتابع قائلا: "أي دولة طرف في الاتفاقية الخاصة بالانضمام إلى بالمحكمة الأوروبية ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية بشكل كامل وفعال، كما تشمل الاتفاقية تفسير القوانين الوطنية من قبل المحاكم المحلية مع مراعاة أحكام المحكمة الأوروبية".

وأشار البيان إلى أن اللجنة منحت السلطات اليونانية مهلة حتى نهاية أكتوبر على أبعد تقدير لإبلاغ المفوضية الأوروبية بالخطوات التي يتعين اتخاذها تماشيا مع تحذيرات اللجنة.

وأكد أن اللجنة ستعيد النظر في التطورات المتعلقة بجمعيات الأقلية التركية باليونان خلال اجتماعها في مارس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان أغلقت جزءا من الجمعيات التابعة للأقلية التركية بتراقيا الغربية بدعوى تأسيسها بهدف الدفاع عن فكرة أن الأتراك أقلية عرقية في البلاد (السلطات اليونانية تعتبر الأتراك أقلية دينية وليس عرقية)، لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بأن اليونان انتهكت المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والخاصة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

كما اعتبرت المحكمة أنه حتى لو كان هدف الجمعيات هو الدفاع عن فكرة أن الأتراك أقلية عرقية في البلاد، فإن ذلك لا يمكن اعتباره تهديدا للمجتمع الديمقراطي.

ومجلس أوروبا هو منظمة دولية يتجسد هدفها المعلن في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا، تأسس عام 1949 ويضم 47 دولة.

🇬🇷 #Greece#freedomfofassociation@coe ministers deeply concerned abt longstanding non execution of #ECHR judgments underline critical Supreme Court hearing 16 October on Turkish Union of Xanthi for aligning domestic caselaw with ECHRhttps://t.co/hSNxnL6K1k — Council of Europe - Execution of ECHR judgments (@COE_Execution) September 7, 2020

المصدر: الأناضول