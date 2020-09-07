اليونان تنشر المزيد من الجنود في جزرها على خلفية التوتر مع تركيا

نشرت اليونان 540 جنديا إضافيا على حدودها وجزرها الـ12 في بحر إيجه، كما سرعت تشييد سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود مع تركيا، في ظل توتر متزايد بين البلدين العضوين في حلف الناتو.

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وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن السلطات بدأت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أفروس الحدودية بمنطقة تراقيا.

وأضافت وسائل الإعلام اليونانية أن أثينا تتخوف من موجة جديدة وكبيرة من المهاجرين وهو ما دفع وزارة حماية المواطنين وقيادة القوات البرية لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة بمدينة إفروس الحدودية وإرسال 530 جنديا إضافيا للمنطقة. وتبين أن 400 من القوات الإضافية غادرت مدارس الشرطة التي تلقت بها التدريبات وستصل اليوم إلى وحداتها في إفروس.

وعلى صعيد آخر، اتخذت السلطات اليونانية قرار بتعزيز عدد القوات الحدودية بالجزر الواقعة في بحر إيجة، حيث تضمن القرار إرسال 240 جنديا إلى جزيرة ميديلي و100 جندي على جزيرة كوس و98 جندي إلى جزيرة ليروس و30 جنديا إلى جزيرة ساموس و20 جنديا إلى جزيرة سيمي و12 جنديا إلى كيزلي حصار.

يأتي التحرك اليوناني في ظل توترات مع تركيا في منطقة شرق المتوسط بسبب تنقيب الأخيرة عن مصادر الطاقة والثروات الطبيعية، في مناطق تقول اليونان إنها تتبع جرفها القاري.

وكنت تركيا أبدت مؤخرا انزعاجها من معلومات حول وصول أسلحة إلى جزيرة ميس اليونانية، حيث تصر على بقاء الجزر اليونانية منزوعة السلاح.

المصدر:"زمان"