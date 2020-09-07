روحاني خلال استقباله وزير خارجية سويسرا: ترامب أخطأ في حساباته تجاه إيران

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال استقباله وزير خارجية سويسرا، إغناسيو كاسيس، يوم الاثنين، إن ترامب أخطأ في حساباته تجاه إيران.

وأضاف روحاني أن الرئيس الأمريكي كان يعتقد بإمكانية إخضاع إيران عن طريق الضغط والحرب الاقتصادية بغضون ثلاثة أشهر.

وأكد الرئيس روحاني أن واشنطن تسعى منذ سنوات لإسقاط النظام الإسلامي والتدخل في شؤون إيران.

وبين الرئيس الإيراني أن الطريق أمام واشنطن سيكون متاحا في اليوم الذي تقرر فيه العودة عن أخطائها والتعويض عن إجراءاتها غير القانونية والعودة إلى الاتفاق النووي والقرار الأممي 2231.

وشدد على أن بلاده التزمت ولا تزال بالقوانين الدولية والاتفاقات متعددة الجوانب.

وأفاد روحاني بأنه اتضح اليوم للأمريكيين بالكامل أنهم أخطأوا تجاه إيران وأنهم لن يبلغوا أهدافهم عبر الضغط والعقوبات.

وأوضح أن العقوبات والحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران واغتيال مسؤول عسكري إيراني رفيع (يقصد قاسم سليماني) في دولة ثالثة، وانتهاك أجواء إيران، نماذج عن الإرهاب الإمريكي الاقتصادي، مبينا أن بلاده لن تستسلم أمام سياسة قطع الرقاب والإكراه والبلطجة والتنمر الأمريكي.

وتابع روحاني قائلا إنه يأمل من الدول الصديقة ألا تصمت إزاء إرهاب أمريكا وإجراءاتها غير القانونية، مضيفا أن طهران كانت تأمل من الدول الأوروبية إجراءات عملية حازمة وصريحة في مواجهة إرهاب واشنطن الاقتصادي التي منعت حصول إيران على الأدوية، على الرغم من جائحة كورونا.

ودعا الرئيس روحاني إلى "تفعيل القناة السويسرية المالية بشكل أكبر لتلعب دورا مؤثرا ومفيدا".

من جهته، أفاد وزير الخارجية السويسري بأن بلاده مطلعة على المشكلات الناجمة عن العقوبات الأمريكية على الشعب الإيراني.

وأكد بأن سويسرا فعلت القناة المالية السويسرية لحل مشكلات العقوبات الأمريكية، موضحا أنهم سيبذلون المزيد من الجهود كي تكون القناة أكثر فائدة لإيران.

المصدر: RT