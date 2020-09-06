صحيفة: جونسون سيمنح الاتحاد الأوروبي مهلة 38 يوما لتوقيع اتفاق "بريكست"

ذكرت صحيفة "تليغراف" يوم الأحد أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم منح الاتحاد الأوروبي مهلة 38 يوما فقط لتوقيع اتفاق "بريكست" للانسحاب من الاتحاد.

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ولفتت الصحيفة إلى أن جونسون حذر من أنه في حال لم يتم إحراز تقدم بحلول 15 أكتوبر، فإن بريطانيا ستقبل بالخروج "بدون اتفاق" و"تمضي قدما".

وقالت الصحيفة إن جونسون سيوضح أن المملكة المتحدة "لا يمكنها أن تتساهل ولن تتساهل في الأمور الأساسية والتي تعني أن تكون بلدا مستقلا" من أجل الحصول على اتفاق تجاري.

وكانتصحيفة "فاينانشال تايمز" أشارت إلى أن الحكومة البريطانية تعتزم إصدار تشريع يتجاوز أجزاء رئيسية من اتفاق "بريكست" للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ما ينذر بخطر انهيار المفاوضات مع بروكسل.

والأسبوع الماضي، حمّلت باريس المملكة المتحدة مسؤولية مراوحة مفاوضات خروج هذا البلد من الاتحاد الأوروبي مكانها، واصفة تعاطي لندن مع هذه المفاوضات بالمتعنت وغير الواقعي.

المصدر: وكالات