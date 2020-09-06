بريطانيا تعتزم إصدار تشريع يتجاوز أجزاء من اتفاق "بريكست"

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الحكومة البريطانية تعتزم إصدار تشريع يتجاوز أجزاء رئيسية من اتفاق "بريكست" للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ما ينذر بخطر انهيار المفاوضات مع بروكسل.

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وقالت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الخطة، إن بنودا في تشريع السوق الداخلية والمقرر أن تنشر يوم الأربعاء من المتوقع أن "تمحو القوة القانونية لأجزاء من اتفاق الانسحاب" في مجالات تشمل المساعدات التي تقدمها الدولة وجمارك إيرلندا الشمالية.

وأبلغ مصدر الصحيفة بأن الخطوة قد تقوض "بقوة وبوضوح" الاتفاق بشأن إيرلندا الشمالية الذي وقعه رئيس الوزراء بوريس جونسون في أكتوبر الماضي.

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، كان قد حمّل في الأسبوع الماضي المملكة المتحدة مسؤولية مراوحة مفاوضات خروج هذا البلد من الاتحاد الأوروبي مكانها، واصفا تعاطي لندن مع هذه المفاوضات بالمتعنت وغير الواقعي.

المصدر: وكالات