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إيطاليا.. ارتفاع الحصيلة اليومية لإصابات كورونا مجددا

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إيطاليا.. ارتفاع الحصيلة اليومية لإصابات كورونا مجددا
Reuters MANUEL SILVESTRI
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سجلت وزارة الصحة الإيطالية ارتفاعا جديدا في المعدل اليومي لإصابات فيروس كورونا في البلاد.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 1326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات يوم الأربعاء، مقابل 978 إصابة يوم الثلاثاء.

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وقالت الوزارة إن عدد الحالات النشطة في الوقت الحالي بلغ 27817 حالة، منها 1437 في المستشفيات و109 في أقسام العناية المركزة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا 271 ألفا و515 حالة، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى 35497 شخصا.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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