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إيطاليا.. تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مايو

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إيطاليا.. تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مايو
Reuters YN
فريق طبي بإيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل أعلى حصيلة يومية للإصابات بالجائحة منذ شهر مايو المنصرم.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 13 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت حصيلة الإصابات اليومية بإيطاليا تجاوزت حاجز الألف، مرة أخرى في 22 أغسطس الجاري، قبل أن تسجل 1210 حالات في اليوم التالي.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في عموم البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 262540 حالة.

المصدر: وكالات

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